Визначилися перші вісім учасників плей-оф Ліги чемпіонів. ФОТО

За підсумками ігрового дня у 5 турі Ліги чемпіонів визначились команди, які гарантували собі путівку в наступний раунд змагань.

У плей-оф Ліги чемпіонів зіграють: Баварія (Німеччина), Реал (Іспанія), Рома (Італія), Манчестер Сіті (Англія), Манчестер Юнайтед (Англія), Ювентус (Італія), Барселона (Іспанія), Аякс (Нідерланди).

⏰ RESULTS ⏰



✔️ Ajax, Bayern, Manchester City, Roma, Real Madrid, Juventus & Manchester United qualify for last 16! 👏👏👏#UCL pic.twitter.com/sy4Vhe7P61 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 27 листопада 2018 р.

До слова, донецький Шахтар у фантастичному матчі вирвав перемогу над Гоффенгаймом та вирішить долю путівки в плей-офф Ліги чемпіонів у матчі проти Ліона.

Нагадаємо, Баварія у Мюнхені розтрощила Бенфіку.

Раніше, Аякс легко переграв АЕК у Лізі чемпіонів.

А Вікторія у Москві здобула перемогу над ЦСКА.

Джерело - Чемпіон.