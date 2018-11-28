Визначилися перші вісім учасників плей-оф Ліги чемпіонів. ФОТО

За підсумками ігрового дня у 5 турі Ліги чемпіонів визначились команди, які гарантували собі путівку в наступний раунд змагань.
У плей-оф Ліги чемпіонів зіграють: Баварія (Німеччина), Реал (Іспанія), Рома (Італія), Манчестер Сіті (Англія), Манчестер Юнайтед (Англія), Ювентус (Італія), Барселона (Іспанія), Аякс (Нідерланди).
⏰ RESULTS ⏰— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 27 листопада 2018 р.
✔️ Ajax, Bayern, Manchester City, Roma, Real Madrid, Juventus & Manchester United qualify for last 16! 👏👏👏#UCL pic.twitter.com/sy4Vhe7P61
До слова, донецький Шахтар у фантастичному матчі вирвав перемогу над Гоффенгаймом та вирішить долю путівки в плей-офф Ліги чемпіонів у матчі проти Ліона.
Нагадаємо, Баварія у Мюнхені розтрощила Бенфіку.
Раніше, Аякс легко переграв АЕК у Лізі чемпіонів.
А Вікторія у Москві здобула перемогу над ЦСКА.
Джерело - Чемпіон.