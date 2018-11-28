ЗМІ: Модрич виграє Золотий м'яч

Хавбек збірної Хорватії та Реала Лука Модрич виграє найпрестижнішу футбольну нагороду за підсумками року.
Про це повідомляє радіо Onda Cero.
У наступний понеділок, 3 грудня відбудеться церемонія вручення Золотого м'яча. Головними фаворитами на нагороду вважаються Лука Модрич, Антуан Грізманн, Кіліан Мбаппе, Рафаель Варан та Кріштіану Роналду.
Модрич стане переможцем у голосуванні за найкращого гравця за підсумками року та отримає Золотий м'яч. Друге місце посяде екс-одноклубник хорвата Роналду, а трійку замикатиме Антуан Грізманн з Атлетіко.
🚨🚨🚨LUKA MODRIC será el BALÓN DE ORO 2018— Radioestadio (@Radioestadio) 27 листопада 2018 р.
1. Luka Modric
2. Cristiano Ronaldo
3. Antoine Griezmann
Informa @Hectorfernandez en #Radioestadio pic.twitter.com/ZzuyMLbkL7
Раніше, Лука Модрич став найкращим футболістом 2018 року за версією ФІФА.
Також, Модрич знову випередив Роналду і забрав ще одну нагороду.
Джерело - Чемпіон.