ЗМІ: Модрич виграє Золотий м'яч

Хавбек збірної Хорватії та Реала Лука Модрич виграє найпрестижнішу футбольну нагороду за підсумками року.

Про це повідомляє радіо Onda Cero.

У наступний понеділок, 3 грудня відбудеться церемонія вручення Золотого м'яча. Головними фаворитами на нагороду вважаються Лука Модрич, Антуан Грізманн, Кіліан Мбаппе, Рафаель Варан та Кріштіану Роналду.

Модрич стане переможцем у голосуванні за найкращого гравця за підсумками року та отримає Золотий м'яч. Друге місце посяде екс-одноклубник хорвата Роналду, а трійку замикатиме Антуан Грізманн з Атлетіко.

🚨🚨🚨LUKA MODRIC será el BALÓN DE ORO 2018



1. Luka Modric

2. Cristiano Ronaldo

3. Antoine Griezmann



Informa @Hectorfernandez en #Radioestadio pic.twitter.com/ZzuyMLbkL7 — Radioestadio (@Radioestadio) 27 листопада 2018 р.

Раніше, Лука Модрич став найкращим футболістом 2018 року за версією ФІФА.

Також, Модрич знову випередив Роналду і забрав ще одну нагороду.

Джерело - Чемпіон.