Модрич знову випередив Роналду і забрав ще одну нагороду. ФОТО

Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич отримав нагороду Goal 50, яка вручається футбольним інтернет-порталом Goal.com.

Про це повідомляє саме видання.

33-річний хорват перервав гегемонію Кріштіану Роналду й Ліонеля Мессі, які незмінно здобували цей приз із 2011 року.

Торішній переможець, Кріштіану Роналду, цього разу посів друге місце, а трійку призерів замкнув нападник Ліверпуля Мохамед Салах. Четвертим фінішував форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе, а Мессі посів лише п’яту сходинку.

Нагадаємо, півзахисник Реалу Лука Модрич став найкращим футболістом 2018 року за версією ФІФА.

Влітку хорватом активно цікавився Інтер. Крім того, як зазначає джерело, Модрич має пропозиції і з MLS.

Джерело - Чемпіон.