Грозний відмовився проходити перевірку на детекторі брехні

Головний тренер Арсенала-Київ В'ячеслав Грозний відмовився проходити разом з командою детектор брехні.

Про це повідомив журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас.

"Перевірку детектором брехні протягом двох днів пройшли всі гравці Арсенала. А от В’ячеслав Грозний відмовився. Вчора – бо спав лише 2 години і, мовляв, не готовий. А сьогодні – бо захворів. Тому і не вийшов на тренування. Здоров`я Вікторовичу! Ви потрібні як нашому футболу, так і слідству", – написав Бурбас на своїй сторінці у Twitter.

Перевірку детектором протягом 2 днів пройшли всі гравці Арсеналу. А от В’ячеслав Грозний відмовився. Вчора - бо спав лише 2 години і, мовляв, не готовий. А сьогодні - бо захворів.. тому і не вийшов на тренування. Здоров`я Вікторовичу! Ви потрібні як нашому футболу, так і слідству — Igor Burbas (@iburbas) 27 листопада 2018 р.

Повідомлялося, що керівництво Арсенала-Київ вирішило влаштувати перевірку на детекторі брехні після матчу 16-го туру УПЛ проти Чорноморця.

Раніше, Грозний розповів, що йому не комфортно в Арсеналі.

Джерело - Чемпіон.