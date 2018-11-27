Ворскла продала 85% квитків на матч з Арсеналом у Лізі Європи

29 листопада в Полтаві на стадіоні імені Олексія Бутовського відбудеться матч 5-го туру Ліги Європи між Ворсклою та Арсеналом.

Стадіон вміщує 23 800 уболівальників, але на поєдинки Ліги Європи, з міркувань безпеки, реалізовують лише 19 500 квитків, при цьому 85% з них вже розкуплені.

Ворскла прийме Арсенал у четвер 29 листопада. Розпочнеться поєдинок о 19:55.

Нагадаємо, на матч Ворскла — Арсенал продають квитки по завищених цінах.

Натомість Ворскла придбала футболіста, який пограв у Фенербахче.

Джерело - Чемпіон.