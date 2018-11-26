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Квиток за 544 євро: деякі сайти спекулюють на грі Ворскла - Арсенал

Сьогодні 13:13 535 0
Квиток за 544 євро: деякі сайти спекулюють на грі Ворскла - Арсенал

Уже цього тижня полтавська Ворскла прийме на власному полі лондонський Арсенал. 

Ціна доступних для купівлі квитків на сайті продажу esport.in.ua, з яким співпрацює ФК Ворскла, становить 120 — 200 грн. Водночас на деяких інших сайтах, які спеціалізуються на їхньому перепродажі, ціна сягає нечуваного рівня.

Про це повідомляє інтернет-видання Новини Полтавщини.

Наприклад, stubhub.co.il пропонує придбати квитки на гру у Полтаві за 54.49 — 544.86 євро (1719 — 17192 грн), sportticketsoffice.com – 600 фунтів (21397 грн), а viagogo.com — від 336 до 900 грн.

29 листопада о 19.55 на стадіоні Ворскла імені Олексія Бутовського відбудеться матч групового етапу Ліги Європи Ворскла – Арсенал (Лондон).

Нагадаємо, Ворскла випустила сувенірний шарф до гри з Арсеналом.

А на матчі Ворскла - Арсенал очікується аншлаг.

Джерело - Новини Полтавщин.

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