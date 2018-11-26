Квиток за 544 євро: деякі сайти спекулюють на грі Ворскла - Арсенал

Уже цього тижня полтавська Ворскла прийме на власному полі лондонський Арсенал.
Ціна доступних для купівлі квитків на сайті продажу esport.in.ua, з яким співпрацює ФК Ворскла, становить 120 — 200 грн. Водночас на деяких інших сайтах, які спеціалізуються на їхньому перепродажі, ціна сягає нечуваного рівня.
Про це повідомляє інтернет-видання Новини Полтавщини.
Наприклад, stubhub.co.il пропонує придбати квитки на гру у Полтаві за 54.49 — 544.86 євро (1719 — 17192 грн), sportticketsoffice.com – 600 фунтів (21397 грн), а viagogo.com — від 336 до 900 грн.
29 листопада о 19.55 на стадіоні Ворскла імені Олексія Бутовського відбудеться матч групового етапу Ліги Європи Ворскла – Арсенал (Лондон).
Нагадаємо, Ворскла випустила сувенірний шарф до гри з Арсеналом.
А на матчі Ворскла - Арсенал очікується аншлаг.
Джерело - Новини Полтавщин.