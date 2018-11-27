Ворскла підписала молодого гравця, який виступав у Фенербахче. ВІДЕО

Півзахисник Аденіс Шала перейшов у Ворсклу.

Про це повідомляє Tema.

Посприяв переходу екс-гравець Ворскли, а нині капітан косовської Приштини Арменд Даллку.

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Також повідомляється, що Аденіс Шала нещодавно змінив молодіжну збірну Косово на молодіжну збірну Албанії. Варто зазначити, що на порталі Transfermarkt Шала вже значиться футболістом другої команди Ворскли. Згідно з даними сайту, контракт підписаний 25 жовтня.

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20-річний атакувальний півзахисник Аденіс Шала - уродженець Приштини. Починав кар'єру в косовському Фламуртарі, після чого виступав за молодіжну команду хорватського Хайдука. До останнього часу Шала грав за дублерів турецького Фенербахче.

Нагадаємо, матч Ворскла — Арсенал відбудеться навіть попри воєнний стан.

Тим часом квитки на протистояння у Лізі Європи між Ворсклою та Арсеналом продають за спекулятивними цінами.

Джерело - Tema.