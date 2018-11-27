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Росіянин отримав 14 років в'язниці за замах на гравців Боруссії Дортмунд

Сьогодні 16:50 297 0
Росіянин отримав 14 років в'язниці за замах на гравців Боруссії Дортмунд

Оголошено вирок у справі щодо вибуху біля автобусу дортмундської Борусії у квітні 2017 року перед матчем Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Deutsche welle.

Росіянин Сергій Венергольд отримав 14 років в'язниці за атаку на автобус дортмундської Боруссії.

Нагадаємо, що вибух біля автобуса Борусії стався 11 квітня перед матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Монако. Внаслідок інциденту постраждали один з правоохоронців та захисник "джмелів" Марк Бартра.

За словами Венергольда, таким чином він хотів отримати прибуток від падіння цін на акції Борусії.

Прокурори вимагали для росіянина довічного ув'язнення.

Нагадаємо, Арсенал боїться летіти в полтавський аеропорт.

Раніше, фанати Рівер Плейта розтрощили автобус Бока Хуніорс.

Джерело - football24.

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