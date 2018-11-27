Арсенал боїться летіти в полтавський аеропорт

Лондонський Арсенал не летітиме на пряму до Полтави, а спочатку приземлиться в Харкові.

За інформацією авторитетного англійського видання The Sun, футболісти канонірів вирішили відмовитися від ідеї прилетіти напряму до Полтави. З Харкова команда Унаї Емереі їхатиме автобусом до Полтави.

Загалом перельоти і переїзди лондонського клубу складуть близько 14 годин.

Слід нагадати, що до Полтави напряму раніше прилітати інші суперника Ворскли – лісабонський Спортінг та Карабах.

Нагадаємо, на матч Ворскла — Арсенал продають квитки по завищених цінах.

Натомість Ворскла придбала футболіста, який пограв у Фенербахче.

Джерело - Новини Полтавщини.