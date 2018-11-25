Дикість дня: фанати Рівер Плейта розтрощили автобус Бока Хуніорс. ВІДЕО

Перед фіналом Кубка Лібертадорес фанати Рівер Плейта закидали камінням автобус Бока Хуніорс.

Чимало гравців отримали ушкодження, наприклад Пабло Перес. Під час атаки йому в око потрапили кілька уламків від скла.

Автобус виглядає просто жахливо. Майже всі вікна розбиті, а матч вкотре довелося переносити.

Нагадаємо, 46 тисяч фанатів Бока Хуніорс прийшли на тренування своєї команди.

Джерело - Чемпіон.

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