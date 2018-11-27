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Іран можуть виключити з ФІФА

Сьогодні 15:53 344 0
Іран можуть виключити з ФІФА

ФІФА висунула ультиматум Ірану, щодо присутності на футбольних матчах жінок.

Про це повідомляє Xsport.

В Ірані з 1979 року діяла заборона на відвідування жінкам футбольних матчів. Втім, вже 2018-го року дівчата були присутні на грі Азіатської Ліги чемпіонів, а також на одному з товариських матчів збірної.

У ФІФА відзначили ці події, проте впевнені, що заборону в країні все ще не зняли. Якщо заборона діятиме і надалі — Іранську федерацію футболу можуть виключити з ради ФІФА.

Нагадаємо, Жданов пояснив як воєнний стан вплине на спорт.

Тим часом Шахтар зіграє з Гоффенгаймом.

Джерело - Xsport.

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