УПЛ посіла 22 місце за рівнем середньої зарплати футболістів

Українська Прем'єр-ліга посідає 22 місце у світі за середньою зарплатою футболістів перших команд. Такий висновок можна зробити зі щорічного рейтингу Sporting Intelligence.

Середньостатистичний гравець клубу УПЛ в рік заробляє 191 238 євро.

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Лідером рейтингу залишилася Англійська Прем'єр-ліга. Там футболіст у середньому за рік заробляє 3,38 млн євро.

Найменше платять у чемпіонаті Сан-Марино. Тут футболісти в середньому отримують на рік 2,5 тисячі євро.

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Джерело - Sporting Intelligence.