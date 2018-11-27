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Матч Десна - Зоря відбудеться в Києві

Сьогодні 08:13 711 0
Матч Десна - Зоря відбудеться в Києві

Матч 17-го туру Української Прем'єр-ліги між Десною та Зорею відбудеться в Києві на Оболонь-Арені.

Про це повідомляє офіційний сайт сіверян.

Система підігріву на стадіоні імені Гагаріна в Чернігові ще не функціонує в повноцінному режимі. Тому, враховуючи погодні умови, ухвалили рішення провести матч у Києві. Поєдинок молодіжних команд відбудеться на стадіоні Чернігів-Арена.

Матч відбудеться в суботу, 1 грудня. Початок о 14:00. Вхід вільний.

Нагадаємо, у Чернігові та низці регіонів України ввели воєнний стан. У нас ви можете дізнатися, чим це загрожує спорту.

Також читайте анонс і прогноз матчу Гоффенгайм — Шахтар.

Джерело - Десна.

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