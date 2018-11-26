ПСЖ готовий продати Неймара

Французький ПСЖ згоден продати форварда збірної Бразилії Неймара.
Про це повідомляє AS з посиланням на телеканал Beteve.
За інформацією джерела, Неймар хоче повернутися в іспанський чемпіонат і зміг умовити керівництво парижан продати його. ПСЖ готовий відпустити бразильця за 200 мільйонів євро.
Видання стверджує, що Барселона є не єдиним кандидатом на Неймара в Іспанії. Претендентом в боротьбі за бразильця ще є і Реал.
Нагадаємо, Ліверпуль заборонив Барселоні купувати своїх гравців.
Раніше, Мессі просив Барселону повернути Неймара.
Джерело - xsport.