ПСЖ готовий продати Неймара

Французький ПСЖ згоден продати форварда збірної Бразилії Неймара.

Про це повідомляє AS з посиланням на телеканал Beteve.

За інформацією джерела, Неймар хоче повернутися в іспанський чемпіонат і зміг умовити керівництво парижан продати його. ПСЖ готовий відпустити бразильця за 200 мільйонів євро.

Видання стверджує, що Барселона є не єдиним кандидатом на Неймара в Іспанії. Претендентом в боротьбі за бразильця ще є і Реал.

Нагадаємо, Ліверпуль заборонив Барселоні купувати своїх гравців.

Раніше, Мессі просив Барселону повернути Неймара.

Джерело - xsport.