Мессі просить Барселону повернути Неймара

Аргентинський нападник каталонської Барселони Ліонель Мессі просить керівництво команди повернути бразильця Неймара.

Про це повідомляють Футбольні трансфери.

За інформацією преси, лідер "синьо-гранатових" провів зустріч з босами Барси, на якій закликав викупити Неймара в ПСЖ і знову возз'єднати атакувальне тріо MSN (Мессі, Суарес, Неймар)

Мессі також вважає, що клубу слід продати француза Усмана Дембеле, який на його думку не вписується в ігрові схеми команди Вальверде.

Нагадаємо, влітку 2017 Барселона продала Неймара в ПСЖ за 222 мільйони євро, а натомість придбала Дембеле за 105 мільйонів євро.

Нагадаємо, Мессі побив легендарний рекорд Мюллера.

Також, Мессі став найбільш високооплачуваним гравцем року.

Джерело - footballtransfer.com.ua.