Ліверпуль заборонив Барселоні купувати своїх гравців

Ліверпуль захистив себе від спроб Барселони переманювати своїх гравців.

Про це повідомляє Cadena Ser.

Ліверпуль вніс в умовах договору щодо переходу півзахисника Філіпа Коутіньйо пункт про заборону Барселоні купувати гравців Ліверпуля до 2021 року.

На думку "червоних", Барселона чинила тиск не тільки на Коутіньо, але і на нападника Луїса Суареса, який пішов у каталонську команду 2014-го.

Таким чином, Ліверпуль хоче убезпечити себе від переходу своїх лідерів в каталонський клуб.

Нагадаємо, Мессі просить Барселону повернути Неймара.

Також, турецький Бешикташ хоче підписати повноцінний контракт з воротарем Ліверпуля.

Джерело - isport.ua.