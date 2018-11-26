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Бій Усика проти Лебедєва може не відбутися

Сьогодні 19:50 2455 0
Бій Усика проти Лебедєва може не відбутися

Російський боксер Денис Лебедєв ще не знає свого майбутнього суперника.

Як повідомляє 24boxing.com.ua, представник росіянина Вадим Корнілов заявив:

"Будь-який суперник - професіонал. Бій з Вілсоном був непростий. Опонент — дуже серйозним і хотів перемогти. Денис тріумфував заслужено. Що далі? Повернемося до Росії й вирішимо, що робити далі. За резолюцією WBA в березні Лебедєв може зустрітися з Усиком. Але поки рано про це говорити", — сказав Корнілов.

Нагадаємо, росіянин Лебедєв готовий битися проти Усика.

Раніше, Лебедєв переміг Вілсона.

Тепер він зобов'язаний провести бій з Усиком.

 

Джерело - 24boxing.com.ua.

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