Бій Усика проти Лебедєва може не відбутися

Російський боксер Денис Лебедєв ще не знає свого майбутнього суперника.

Як повідомляє 24boxing.com.ua, представник росіянина Вадим Корнілов заявив:

"Будь-який суперник - професіонал. Бій з Вілсоном був непростий. Опонент — дуже серйозним і хотів перемогти. Денис тріумфував заслужено. Що далі? Повернемося до Росії й вирішимо, що робити далі. За резолюцією WBA в березні Лебедєв може зустрітися з Усиком. Але поки рано про це говорити", — сказав Корнілов.