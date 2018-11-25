Росіянин Лебедєв готовий битися проти Усика

Російський важковаговик Денис Лебедєв хоче зустрічі з абсолютним чемпіоном світу з України Олександром Усиком.

Про це розповів сам росіянин.

Лебедєв в суботу в Монте-Карло одноголосним рішенням суддів здолав американця Майка Вілсона і зробив заявку на отримання бою з Усиком.

"Думаю, зараз багато боксерів в нашій вазі хочуть битися з Усиком. Він найсильніший, я це визнаю. Згідно резолюції WBA, я можу з ним побитися. І якщо наші команди домовляться, а до цього все йде, то я прийму цей бій", - сказав Лебедєв.

Згідно з постановою WBA, Усик і Лебедєв повинні провести бій до 10 березня 2019 року. У разі відмови від поєдинку українець може втратити титул, що автоматично позбавить його статусу абсолютного чемпіоната.

Денис Лебедєв може стати третьою російською жертвою в послужному списку Олександра Усика. У квітні 2015 року українець нокаутував Андрія Князєва, а минулого літа в Москві у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії побив Мурата Гассієва.

Раніше промоутер Усика Олександр Красюк повідомив, що бій проти Лебедєва не стоїть у планах українця.

Джерело - ua-football.