Усик зобов'язаний битися з росіянином Лебедєвим

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика до 10 березня провести обов'язковий захист титулу з росіянином Денисом Лебедєвим. Про це повідомив менеджер росіянина Вадим Корнілов.

"Усик залишиться в першій важкій вазі і збереже титул WBA. WBA випустив резолюцію про те, що Усик і Лебедєв зобов'язані провести бій до 10 березня 2019 року", — заявив Красілов.

Варто зазначити, Лебедєв переміг Майка Вілсона.

Раніше промоутер Усика Олександр Красюк повідомив, що бій проти Лебедєва не стоїть у планах українця.

Джерело - Xsport.