Помер легендарний форвард Динамо Каневський. ФОТО

Легендарний форвард київського Динамо та збірної СРСР Віктор Каневський пішов з життя. Футболіст помер у віці 83 років.

Про це повідомив журналіст Деві Аркадьєв на сторінці у Facebook.

Легендарний нападник виступав за Динамо 1953 — 1964 роках, провівши за київський клуб 195 матчів, в яких відзначився 80-ма голами.

1961-го він разом з Динамо виграв чемпіонат СРСР, 1964 – Кубок СРСР. Тренував запорізький Металург, харківський Металіст, Буковину, Дніпро і Динамо (Ірпінь), працював помічником головного тренера Пахтакора і Таврії. З 1988 року проживав у США.

Тим часом Динамо програло Олександрії.

А екс-динамівця Ярмоленка дискваліфікували за допінг.

Джерело - Чемпіон.