Ярмоленка чекає тривала дискваліфікація через допінг

20-річний захисник Чорноморця Артем Ярмоленко був викритий у вживанні заборонених препаратів.
Про це повідомляється у програмі Великий футбол.
У серпні у захисника Чорноморця була взята допінг-проба, яка показала позитивний результат. 20-річному захиснику загрожує дискваліфікація мінімум на 2 роки.
В організмі футболіста було виявлено остарін, який з січня 2008 року внесено Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) в список заборонених для використання в спорті.
Нагадаємо, Чорноморець переміг Арсенал-Київ у матчі 16 туру УПЛ.
В іншому поєдинку УПЛ Динамо програло Олександрії.
Джерело - Чемпіон.