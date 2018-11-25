Ярмоленка чекає тривала дискваліфікація через допінг

20-річний захисник Чорноморця Артем Ярмоленко був викритий у вживанні заборонених препаратів.

Про це повідомляється у програмі Великий футбол.

У серпні у захисника Чорноморця була взята допінг-проба, яка показала позитивний результат. 20-річному захиснику загрожує дискваліфікація мінімум на 2 роки.

В організмі футболіста було виявлено остарін, який з січня 2008 року внесено Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) в список заборонених для використання в спорті.

Нагадаємо, Чорноморець переміг Арсенал-Київ у матчі 16 туру УПЛ.

В іншому поєдинку УПЛ Динамо програло Олександрії.

Джерело - Чемпіон.