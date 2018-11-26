Безус забив гол та віддав гольову передачу, Сент-Трюйден здолав Андерлехт

Сент-Трюйден здобув важливу домашню перемогу над Андерлехтом в матчі 16-го туру бельгійської вищої ліги.

Суттєвий внесок у перемогу господарів вніс Роман Безус. На восьмій хвилині українець відкрив рахунок в матчі. Він першим опинившись на підбиранні в чужому штрафному майданчику. А на 66-й хвилині знову допоміг своїй команді вийти вперед, відзначившись результативною передачею.

Романа замінили на 83-й хвилині, після чого Сент-Трюйден забив ще один гол, встановивши остаточний рахунок у матчі - 4:2.

Український півзахисник Андерлехта Євген Макаренко провів на полі весь матч і отримав жовту картку.

Чеміонат Бельгії

16 тур

25 листопада

Сент-Трюйден — Андерлехт 4:2 (1:1)

Голи: 1:0 — 8 Безус, 1:1 — 38 Сантіні, 1:2 — 52 Сантіні, 2:2 — 62 Томіясу, 3:2 — 66 Камада, 4:2 — 90+3 Болі.

Нагадаємо, Безус може стати одноклубником Макаренка або Лучкевича.

Нещодавно українець став втретє батьком.

Джерело - Чемпіон.