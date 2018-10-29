Екс-гравець Динамо втретє став батьком. ФОТО

Український півзахисник бельгійського Сент-Трюйдена Роман Безус втретє став батьком.
Про це сам футболіст повідомив у своєму Intagram.
Екс-гравець київського Динамо виставив фотографію своєї дружини Анни і зізнався, що дуже щасливий. Відомо, що новонародженого малюка назвали — Лука. Також подружжя виховує ще двох синів: Кирила і Матвія.
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Дякую моя красуня ..❤️❤️❤️ #bezusteam Я дуже щасливий! Слава Богу!!!
Нагадаємо, сестри Кіченок зіграють на турнірі у Китаї.
А Фабрегас може повернутися у Арсенал.
Джерело - Чемпіон.