Безус може стати одноклубником Макаренка або Лучкевича

Український півзахисник бельгійського Сент-Труйдена Роман Безус може стати гравцем Андерлехта або Стандарда.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на Nieuwsblad.be.

Контракт претендента на входження до складу збірної України з нинішнім клубом закінчується в липні 2019 року. Сент-Труйден може продовжити угоду на рік, але для цього повинен виплатити Безусу бонус, сума якого не розголошується.

Поки Сент-Труйден не ухвалив остаточного рішення. Відзначимо, що за Андерлехт виступає Євген Макаренко, а за Стандард — Валерій Лучкевич.

У поточному сезоні Безус провів 11 матчів, в яких забив 1 м'яч і зробив 2 асисти. Всього за бельгійський колектив українець зіграв 62 поєдинки, в яких записав до свого активу 10 голів і 12 гольових передач.

Нагадаємо, накінці жовтня Безус втретє став батьком.

Джерело - Xsport.