В поєдинку аутсайдерів УПЛ Чорноморець виявився сильнішим за Арсенал-Київ

У матчі 16-го туру УПЛ Чорноморець завдяки двом голам за дві хвилини зміг вирвати три очки у Арсенала-Київ.

Чемпіонат України,УПЛ

16-й тур

25 листопада

Чорноморець - Арсенал-Київ 2:1 (0:0)

Голи: 1:1 - 67 Мусолітін, 2:1 - 69 Коваль, 0:1 - 62 Семенюк

Чорноморець: Литовченко, Трубочкін, Леонов (Мусолітін 65), Савченко, Чорній, Грачов, Бабенко, Норенков, Коваль (Штогрін 90+2), Міщенко, Семенів (Татаров 77).

Арсенал-Київ: Сітало, Майданевич, Семенюк, Домбровський, Вакулко, Оріховський (Баланюк 75), Акакпо, Фещук, Сагуткін, Дубінчак, Зозуля (Насонов 52).

Нагадаємо, Карпати програли Десні в УПЛ.

А Ворскла мінімально поступилася Маріуполю.

Джерело - Чемпіон.