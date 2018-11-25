Визначилися судді на поєдинок Ліги чемпіонів Шахтар - Гоффенгайм

УЄФА призначив арбітрів на матчі п'ятого туру Ліги чемпіонів, в тому числі і на гру між Гоффенгаймом та Шахтарем.

Головний рефері поєдинку - 34-річний Іван Кружльяк зі Словаччини. Йому будуть асистувати Томаш Сомолані, Браніслав Ганцко, Петер Краловице і Філіп Глова. Четвертий арбітр - Томаш Мокош. Всі представники Словаччини.

Нагадаємо, матч Гоффенгайм - Шахтар відбудеться у вівторок, 27 листопада, о 22:00.

Нагадаємо, Шахтар не пробив залізобетонну оборону ФК Львів.

Натомість Бакалов не вважає, що його колектив грав у захисний футбол.

Джерело - Чемпіон.