Шахтар не пробив залізобетонну оборону Львову і втратив очки

Донецький Шахтар приймав ФК Львів на власному полі.

Гірники майже весь матч тримали оборону львів'ян у напрузі, але реалізувати свої моенти помаранчево-чорні так і не змогли.

У підсумку безгольова нічия - 0:0

Чемпіонат України

16 тур

Шахтар — ФК Львів 0:0

Шахтар: П'ятов, Данченко, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі, Патрік (Кайоде 87), Майкон, Тайсон, Нем (Коваленко 70), Болбат (Дентіньо 81), Мораес.

ФК Львів: Бандура, Воронін, Парамонов, Адамюк, Борзенко, Сабіно, Жонатан, Приймак (Мартан 68), Западня, Тейлор (Голіков 90+), Бруно (Сезар 90+).

Попередження: Парамонов 7, Жонатан 16, Ракицький 44, Сабіно 69, Бандура 73.

Нагадаємо, перед матчем Бакалов обіцяв продемонструвати бажання, характер та дисципліну.

Джерело - Чемпіон.