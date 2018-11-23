Бакалов: Я б не назвав наш футбол оборонним

Головний тренер ФК Львів Юрій Бакалов розповів про нічию в матчі з Шахтарем.

У ефірі телеканалу Футбол він розповів.

"Гордість — занадто високі слова. Ми робимо свою роботу. Розуміли, з ким їдемо грати і ясно, що Шахтар домінував. Пишатися тут нічим. Ми створюємо свою команду і граємо так, як граємо, виходимо з ресурсів. Ми на правильному шляху. Хлопці терпіли і заслужено заробили очко. Було дуже багато помилок. Суперник створив купу моментів. Ми теж створювали моменти, були шанси. Я б не назвав наш футбол сьогодні оборонним", — сказав Бакалов.