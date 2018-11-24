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Ференцварош Реброва обіграв Кишварду Мілевського

Вчора 23:10 569 0
Ференцварош Реброва обіграв Кишварду Мілевського

Ференцварош впевнено переміг Кішварду в матчі 15-го туру чемпіонату Угорщини.

Підопічні Реброва на правах господаря зустрічі та лідера чемпіонату відразу взяли ініціативу в свої руки.

Вже до свистка на перерву Ференцварош вів у рахунку 2:0. Другий тайм став звичайною формальністю, господарі спокійно контролювали гру до фінального свистка.

Варто відзначити, одразу троє українців з'явились на полі у стартовому складі. Ребров випустив хавбека Івана Петряка, а у гостей зі стартових хвилин вийшли Артем Мілевський та Павло Лук'янчук. Останні "відзначились" жовтими картками.                                  

Чемпіонат Угорщини

15-й тур

24 листопада

Ференцварош - Кішварда 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 21 Фрімпонг, 2:0 - 33 Блажич

Раніше стало відомо, чому Мілевського вигнали з брестського Динамо.

Також Мілевський мріє повернутися в Динамо.

Джерело - Чемпіон.

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