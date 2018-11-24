Реал розгромно поступився Ейбару в Ла-Лізі. ВІДЕО

В матчі 13 туру Ла-Ліги Реал на виїзді розгромно поступився Ейбару та перервав свою 4-х матчеву переможну серію.

Господарі впевнено обіграли більш статусних гостей з Мадрида, забивши у ворота Тібо Куртуа три "сухі" м'ячі.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, Ла-Ліга

13 тур

24 листопада

Ейбар – Реал 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Ескаланте, 2:0 - 52 Енрич, 3:0 - 57 Кіке.

Нагадаємо, що у гравців Реала брали допінг-пробу не за правилами.

Раніше повідомлялося, що лідер Реала незадоволений своїм положенням в команді.

Джерело - Чемпіон.