Реал розгромно поступився Ейбару в Ла-Лізі. ВІДЕО

В матчі 13 туру Ла-Ліги Реал на виїзді розгромно поступився Ейбару та перервав свою 4-х матчеву переможну серію.
Господарі впевнено обіграли більш статусних гостей з Мадрида, забивши у ворота Тібо Куртуа три "сухі" м'ячі.
Чемпіонат Іспанії 2018/19, Ла-Ліга
13 тур
24 листопада
Ейбар – Реал 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 16 Ескаланте, 2:0 - 52 Енрич, 3:0 - 57 Кіке.
Нагадаємо, що у гравців Реала брали допінг-пробу не за правилами.
Раніше повідомлялося, що лідер Реала незадоволений своїм положенням в команді.
Джерело - Чемпіон.