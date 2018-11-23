У гравців Реала брали допінг-пробу не за правилами

Реал виявився учасником допінгового скандалу в лютому 2017 року.

1 лютого в Мадрид без оголошення приїхали два офіцери допінг-контролю УЄФА для того, щоб взяти допінг-пробу в гравців королівського клубу.

Однак під час процедури співробітники УЄФА втратили контроль над ситуацією, тому проби взяли не за правилами.

За даними Football Leaks, все почалося з того, що Кріштіану Роналду поскаржився, що на допінг-тест "завжди доводиться йти йому". Після того, як офіцер допінг-контролю ввів йому голку вдруге, щоб знайти вену, португалець знову став проявляти своє невдоволення, хоча за правилами голку можна вводити три рази.

Поведінка Роналду загострила ситуацію і створила напругу. Слідом допінг-пробу взяли у Тоні Крооса, проте потім процедуру взяли на себе співробітники медичного штабу Реала, які взяли проби у решти восьми гравців. Це заборонено за правилами. Клуби зобов'язані гарантувати офіцерам допінг-контролю, що вони проведуть свою роботу незалежно і без втручання зі сторони.

У підсумку УЄФА не став застосовувати санкції до Реала, прийнявши позицію клубу "як виняток у зв'язку з напруженою ситуацією".

Нагадаємо, Роналду та Мессі не увійшли до трійки претендентів на Золотий м'яч.

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Джерело - Sport1.de.