Ворскла програла Маріуполю в 16-му турі Прем'єр-ліги

Маріуполь на власному полі переміг полтавську Ворсклу в поєдинку 16-го туру української Прем'єр-ліги.

Перемога приазовців дозволила їм піднятися на шосте місце в турнірній таблиці УПЛ. Ворскла залишається четвертою, але вже завтра полтавців може потіснити луганська Зоря.

Україна, УПЛ

16-й тур

Маріуполь – Ворскла 1:0 (0:0)

Гол: Зубков, 57

Ворскла: Шуст, Пердута, Чеснаков, Чижов, Сапай, Шарпар, Саків, Скляр, Кулач, Артур, Коломоєць.

Маріуполь: Гальчук, Полегенько, Чоботенко, Яворський, Демірі, Мишньов, Пихальонок, Ігнатенко, Вакула, Борячук, Зубков.

Нагадаємо, Шахтар не пробив залізобетонну оборону ФК Львів.

Натомість Бакалов не вважає, що його колектив грав у захисний футбол.

Джерело - Чемпіон.