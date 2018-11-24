Ворскла програла Маріуполю в 16-му турі Прем'єр-ліги

Маріуполь на власному полі переміг полтавську Ворсклу в поєдинку 16-го туру української Прем'єр-ліги.
Перемога приазовців дозволила їм піднятися на шосте місце в турнірній таблиці УПЛ. Ворскла залишається четвертою, але вже завтра полтавців може потіснити луганська Зоря.
Україна, УПЛ
16-й тур
Маріуполь – Ворскла 1:0 (0:0)
Гол: Зубков, 57
Ворскла: Шуст, Пердута, Чеснаков, Чижов, Сапай, Шарпар, Саків, Скляр, Кулач, Артур, Коломоєць.
Маріуполь: Гальчук, Полегенько, Чоботенко, Яворський, Демірі, Мишньов, Пихальонок, Ігнатенко, Вакула, Борячук, Зубков.
Нагадаємо, Шахтар не пробив залізобетонну оборону ФК Львів.
Натомість Бакалов не вважає, що його колектив грав у захисний футбол.
Джерело - Чемпіон.