Дніпро-1 розгромив Зірку, Волинь втратила очки з Агробізнесом. Результати 18 туру першої ліги. ВІДЕО

У першій лізі відбувся останній тур перед зимовою паузою.
До вашої уваги результати всіх матчів і відео голів.
Чемпіонат України
Перша ліга
18 тур
ФК Суми — Металіст-1925 1:3 (1:2)
Голи: 0:1 — 8 Давидов, 1:1 — 30 Перепелиця, 1:2 — 39 Синиця, 1:3 — 84 Сула.
Авангард — Прикарпаття 3:1 (3:1)
Голи: 1:0 — 14 Демченко, 1:1 — 15 Оринчак, 2:1 — 21 Матяж, 3:1 — 26 Полюлях.
Дніпро-1 — Зірка 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 — 4 Логінов, 2:0 — 43 пенальті Куліш, 3:0 — 60 Чичиков, 4:0 — 68 автогол Павлюк.
Волинь — Агробізнес 0:0
Інгулець — Колос 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 — 12 Лисенко.
Оболонь — Гірник-спорт 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 — 45 Безуглий.
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Джерело - Чемпіон.