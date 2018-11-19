Дніпро-1 — одноосібний лідер Першої ліги перед зимовою перервою. ФОТО

У Чемпіонаті України серед команд першої ліги завершилася осіння частина чемпіонату. Команди відправилися на відпочинок після якого готуватимуться до фінального відрізка першості.

На зимівлю лідером пішов Дніпро-1 з відривом від найближчого переслідувача - Металіста-1925 — на п'ять очок. Волинь замкнула чільну трійку лідерів.

Останній рядок у турнірній таблиці посідає Зірка, яка ще минулого сезону виступала у Прем'єр-лізі. В неї лише чотири очки.

Разом з командою із кропивницького у зоні вильоту Рух та Агробізнес, які розмістилися на 13 і 14 позиціях відповідно.

Нагадаємо, результати останнього туру дізнавайтеся за посиланням.

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Джерело - Чемпіон.