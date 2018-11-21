Збірну США може очолити колишній наставник Реала

Федерація футболу США цікавиться послугами колишнього головного тренера Реала і збірної Іспанії Юлена Лопетегі.

Про це повідомляє AS.

Після відставки Брюса Арени виконання обов'язків головного тренера американської збірної було покладено на Дейва Сарачана. Під його керівництвом команда здобула 3 перемоги, тричі зіграла внічию і зазнала 5 поразок.

Юлен Лопетегі був звільнений з Реала в кінці жовтня після поразки від Барселони (1:5). Раніше він очолював збірну Іспанії, з якої був звільнений напередодні чемпіонату світу через таємні переговори з Реалом.

Нагадаємо, Лопетегі попрощався з Реалом.

Джерело - ua-football.