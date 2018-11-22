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ЗМІ: Голосовуння за Золотий м'яч завершено, Роналду та Мессі не входять до трійки

Сьогодні 18:26 496 0
ЗМІ: Голосовуння за Золотий м'яч завершено, Роналду та Мессі не входять до трійки

За інформацією авторитетного іспанського ЗМІ, Marca, голосування за Золотий м'яч завершено і Мессі з Роналду не увійшли до трійки фаворитів.

Як повідомляє джерело, головними кандидатами на перемогу є Антуан Грізман (Атлетіко Мадрид), Лука Модрич (Реал Мадрид) та Рафаель Варан (Реал Мадрид).

Відбудеться церемонія 3-го грудня в Парижі.

Зазначимо, що Роналду та Мессі 10 років поспіль вигравали Золотий м'яч, однак цього року схоже гегемонія легендарних футболістів завершиться.

Нагадаємо, Роналду не буде присутнім на церемонії нагородження.

Також, Кавані назвав несподіваного фаворита за нагороду.

Джерело - marca.com.

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