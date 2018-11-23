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Павелко підготував депутатське звернення в НАБУ, щодо податків Динамо. ФОТО

Сьогодні 19:41 416 0
Павелко підготував депутатське звернення в НАБУ, щодо податків Динамо. ФОТО

Президент Федерації футболу України і нардеп Андрій Павелко збирав підписи під депутатським зверненням до Національного антикорупційного бюро України та Державної службу фінансового моніторингу України з приводу сплати податків київським Динамо.

У зверненні вказується, що Динамо за підсумками 2017 роки заплатило 830 тисяч гривень військового збору, тоді як Шахтар за цей же період — близько 30 млн гривень.

Також зазначено, що гонорари футболістам київського клубу можуть виплачуватися через партнерські компанії Dynamo Kiev (Cyprus) і Newport Management LTD (BVI).

НАБУ і Держслужбі фінансового моніторингу України були поставлені 6 питань:

1. Чи здійснюють компанії Dynamo Kiev (Cyprus) і / або Newport Management LTD (BVI) виплати грошей працівникам Динамо?

2. За якими договорами здійснюються такі виплати?

3. Яке призначення платежів вказано в платіжних дорученнях за виплату грошей?

4. Чи проводиться (-ився) фінансовий моніторинг виплат від компаній Dynamo Kiev (Cyprus) і / або Newport Management LTD (BVI) працівникам Динамо?

5. Чи передавалася вищеназвана інформація фіскальним органам?

6. Чи є інформація про сплату податків з доходів, отриманих від компаній Dynamo Kiev (Cyprus) і / або Newport Management LTD (BVI)?

Під зверненням зібрано 13 підписів нардепів на момент фотографування документів.

Нагадаємо, проти Павелка відкрили справу за трьома статтями.

Також журналісти розкрили показали шикарне життя очільника футбольної федерації.

Джерело - Главком.

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