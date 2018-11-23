Павелко підготував депутатське звернення в НАБУ, щодо податків Динамо. ФОТО

Президент Федерації футболу України і нардеп Андрій Павелко збирав підписи під депутатським зверненням до Національного антикорупційного бюро України та Державної службу фінансового моніторингу України з приводу сплати податків київським Динамо.

У зверненні вказується, що Динамо за підсумками 2017 роки заплатило 830 тисяч гривень військового збору, тоді як Шахтар за цей же період — близько 30 млн гривень.

Також зазначено, що гонорари футболістам київського клубу можуть виплачуватися через партнерські компанії Dynamo Kiev (Cyprus) і Newport Management LTD (BVI).

НАБУ і Держслужбі фінансового моніторингу України були поставлені 6 питань:

1. Чи здійснюють компанії Dynamo Kiev (Cyprus) і / або Newport Management LTD (BVI) виплати грошей працівникам Динамо?

2. За якими договорами здійснюються такі виплати?

3. Яке призначення платежів вказано в платіжних дорученнях за виплату грошей?

4. Чи проводиться (-ився) фінансовий моніторинг виплат від компаній Dynamo Kiev (Cyprus) і / або Newport Management LTD (BVI) працівникам Динамо?

5. Чи передавалася вищеназвана інформація фіскальним органам?

6. Чи є інформація про сплату податків з доходів, отриманих від компаній Dynamo Kiev (Cyprus) і / або Newport Management LTD (BVI)?

Під зверненням зібрано 13 підписів нардепів на момент фотографування документів.

Нагадаємо, проти Павелка відкрили справу за трьома статтями.

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Джерело - Главком.