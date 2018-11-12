Проти Павелка порушено кримінальну справу за трьома статтями

Проти діяльності президента Федерації Футболу України Андрія Павелка відкриті кримінальні справи за трьома статтями.

Про це на спеціальній прес-конференції повідомив адвокат Олег Скупинський.

Діяльність Павелко в НАБУ розглядають за трьома статтями: "декларування недостовірної інформації", "незаконне збагачення", а також "зловживання владою і службовим становищем". Справи розглядають також у Національній поліції України та Генеральній прокуратурі.

Раніше, Павелко прокоментував снанкції проти нього з боку Росії.

До слова, ФФУ готує заявку на проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2021, який може пройти на ОСК Металіст у Харкові.

Джерело - isport.ua.