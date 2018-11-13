Бентлі, Мальдіви та позолочена квартира: журналісти розповіли про шикарне життя голови ФФУ Павелка. ВІДЕО

В період із 2015-го до 2017 року Андрій Павелко разом із цивільною дружиною витратили майже 21 мільйон гривень.

Про це повідомляє проект журналістських розслідувань Bihus.info.

"Він купує Бентлі, живе в квартирі за 17 000 доларів на місяць та подорожує по кращих готелях світу, не витрачаючи власні кошти. В декларації Павелка - жодних змін, майже до копійки", - зазначається у матеріалі розслідувачів.