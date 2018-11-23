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Динамо веде переговори з африканським захисником

Сьогодні 14:50 733 0
Динамо веде переговори з африканським захисником

26-річний лівий захисник Діжона і збірної Тунісу Уссама Хаддаді в січні може стати гравцем київського Динамо.

Як повідомляє твіттер Football Tunisien, київський клуб вже почав переговори з футболістом.

Відзначимо, що Хаддаді є основним гравцем Діжона, куди перейшов влітку 2017 року з Клуб Афрікен (Туніс). У поточному сезоні на його рахунку 11 матчів, 1 гол і одна гольова передача.

Крім позиції лівого захисника, може також зіграти в центрі оборони.

Тransfermarkt.com оцінює гравця в 3 мільйони євро, а його контракт з Діжоном закінчується влітку 2019 року.

Нагадаємо, раніше Суркіс розповів про оренду НСК Олімпійський.

Також, Динамо відправиться до Астани на матч 5-го туру Ліги Європи за два дні до матчу.

Джерело - ua-football.

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