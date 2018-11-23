Динамо веде переговори з африканським захисником

26-річний лівий захисник Діжона і збірної Тунісу Уссама Хаддаді в січні може стати гравцем київського Динамо.

Як повідомляє твіттер Football Tunisien, київський клуб вже почав переговори з футболістом.

Exclu FT : Selon nos informations, Oussama Haddadi (26 ans) pourrait quitter le @DFCO_Officiel pour le @DynamoKyiv dès ce mercato hivernal. Le joueur et son entourage sont entrés récemment en contact avec le club ukrainien en vue d’un transfert. @Ligue1Conforama pic.twitter.com/UE1YWVeL0G — Football Tunisien (@foottunisien) 22 листопада 2018 р.

Відзначимо, що Хаддаді є основним гравцем Діжона, куди перейшов влітку 2017 року з Клуб Афрікен (Туніс). У поточному сезоні на його рахунку 11 матчів, 1 гол і одна гольова передача.

Крім позиції лівого захисника, може також зіграти в центрі оборони.

Тransfermarkt.com оцінює гравця в 3 мільйони євро, а його контракт з Діжоном закінчується влітку 2019 року.

Нагадаємо, раніше Суркіс розповів про оренду НСК Олімпійський.

Також, Динамо відправиться до Астани на матч 5-го туру Ліги Європи за два дні до матчу.

Джерело - ua-football.