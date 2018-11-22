Це чудова дата, потрібно поставити в казино. Мілевський привітав Суркіса з днем народження. ВІДЕО

Колишній нападник Динамо Артем Мілевський привітав президента клубу Ігоря Суркіса, який сьогодні святкує 60-й день народження.

Привітання він розмістив на власній сторінці в Instagram.

"Знаю, що 22-го листопада вам 60 років. Це чудова дата. Напевно, потрібно проставити в казино. Насправді, це я жартую. Бажаю всього найкращого, успіхів, здоров'я вам і вашій родині. Удачі вашому улюбленому клубу, знаю, що ви його не продасте ніколи. Всіх благ, успіхів, всім привіт. Добре відзначити, як ви вмієте. На червоне потрібно ставити. Наші з вами історії, це наші з вами історії, це нікого не стосується. Всіх благ, з днем ​​народження", — сказав Мілевський.