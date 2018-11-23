Ігуаїн може повернутися в Ювентус

Форвард Мілана Гонсало Ігуаїн, який виступає за россонері на правах оренди з Ювентуса, може влітку повернутись в туринський клуб. Мілан не поспішає активовувати опцію викупу гравця.

Про це інформує Corriere dello Sport.

Ігуаїн перейшов у Мілан минулого трансферного вікна на правах річної оренди з Ювентуса, яка обійшлась міланцям у 18 млн євро. Россонері мають право викупу форварда за 36 мільйонів євро.

Мілан може відмовитись від повноцінного підписання аргентинця у зв'язку з економічними причинами, адже трансфер та зарплата Ігуаїна коштуватимуть надто дорого для клубу, який і так мав проблеми з УЄФА через фінансовий фейр-плей.

В поточному сезоні 30-річний Ігуаїн забив за Мілан 5 голів у 10 матчах та отримав одну червону картку.

Нагадаємо, гравець Ювентуса здивував усіх новою зачіскою.

Також, голкіпер Ювентуса зізнався, як відбив пенальті Ігуаїна.

Джерело - football24.ua.