Голкіпер Ювентуса зізнався як відбив пенальті Ігуаїна

Голкіпер Ювентуса Войцех Щенсний знав куди пробиватиме пенальті Гонсало Ігуаїн.

Про це сказав сам воротар.

"Я знаю стиль Гонсало, адже він був одним зі штатних пенальтистів минулого сезону.

Минулого року, будучи резервним голкіпером, я завжди тренував з ним пенальті і вивчив, як він б'є.

Мені просто залишалося сподіватись, що він не змінить удар. Я був щасливий відбити пенальті", – сказав Щенсни клубному каналу Ювентуса.