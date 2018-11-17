Екс-гравець Шахтаря здивував своєю новою зачіскою. ФОТО

Гравець Ювентуса і збірної Бразилії Дуглас Коста взяв участь в товариському матчі своєї національної команди проти Уругваю. Камери зафіксували новий образ футболіста - Коста виголив у себе на голові знак блискавки.

Про це повідомляє Bleacher Report.

Такий символ може бути порівнняням до супергероя всесвіту DC флеш.

Відзначимо, що відмінною рисою Флеша є здатність розвивати швидкість вище, ніж швидкість світла.

Нагадаємо, скаут назвав трансферну вартість молодого гравця Шахтаря.

Тим часом захисник Шахтаря відновився після травми.

Джерело - isport.ua.