Екс-гравець Шахтаря здивував своєю новою зачіскою. ФОТО

Гравець Ювентуса і збірної Бразилії Дуглас Коста взяв участь в товариському матчі своєї національної команди проти Уругваю. Камери зафіксували новий образ футболіста - Коста виголив у себе на голові знак блискавки.
Про це повідомляє Bleacher Report.
DC's The Flash ⚡️ pic.twitter.com/vZOnAXqpiU— B/R Football (@brfootball) 17 листопада 2018 р.
Такий символ може бути порівнняням до супергероя всесвіту DC флеш.
Відзначимо, що відмінною рисою Флеша є здатність розвивати швидкість вище, ніж швидкість світла.
Нагадаємо, скаут назвав трансферну вартість молодого гравця Шахтаря.
Тим часом захисник Шахтаря відновився після травми.
Джерело - isport.ua.