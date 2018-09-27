Безус забив за Сент-Трюйден у Кубку Бельгії

Відбулися 2 поєдинки 1/16 фіналу Кубка Бельгії за участі українців: Роман Безус і Єгор Назарина вийшли в старті Сент-Трюйдена та Антверпена відповідно.

Сент-Трюйден на власному полі не мав жодних проблем із Дюффелем, а Безус забив другий для себе м'яч у сезоні. На 36-й хвилині Роман вдало реалізував пенальті.

Натомість інший українець, Назарина, зазнав невдачі. Його Антверпен швидко відповів на пропущений гол від де Вітте – відзначився добре знайомий українцям екс-форвард Динамо Дьємерсі Мбокані. Проте, в другому таймі Мехелен забив ще двічі. Аргументів у відповідь Антверпен не знайшов і змушений покинути турнір.

Бельгія, Кубок Бельгії

1/16 фіналу

26 вересня

Сент-Трюйден – Дюффель 3:0

Голи: 1:0 - 27 Де Брюйн, 2:0 - 36 Безус, 3:0 - 46 Назон,

Мехелен – Антверпен 3:1

Голи: 1:0 - 27 де Вітте, 1:1 - 35 Мбокані, 2:1 - 51 Егвалл, 3:1 - 87 ван Дамм,

Нагадаємо, минулого сезону Безус увійшов до топ-5 найкращих асистентів чемпіонату Бельгії

Безус прокоментував невиклик до збірної України.

Джерело - Чемпіон.