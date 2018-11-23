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Мане продовжив контракт з Ліверпулем

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Мане продовжив контракт з Ліверпулем

Півзахисник Ліверпуля Садіо Мане продовжив контракт з клубом.

Його слова цитує iSport.

"Я дуже радий продовжити контракт з Ліверпулем. Це чудовий день для мене. Хочу допомогти клубу реалізувати мрії й особливо виграти трофеї. Завжди говорив: коли дізнався, що у мене є шанс прийти сюди, я не сумнівався. Це хороший клуб в потрібний момент часу з тим самим тренером. Я прийшов сюди та був щасливий. Я прийняв краще рішення у своїй кар'єрі", — сказав Мане.

Офіційно деталі нової угоди не розголошуються. Але британська преса повідомляє, що контракт з 26-річним сенегальцем продовжений до 2023 року. Водночас його зарплата збільшилася більш ніж в 1,5 раза — з 90 тисяч фунтів в тиждень до 150 тисяч. У поточному сезоні АПЛ Мане провів 11 матчів, в яких забив 6 голів.

Нагадаємо, Ліверпуль заборонив Барселоні купувати своїх гравців.

Також Ліверпуль претендує на Дембеле.

Джерело - iSport.

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