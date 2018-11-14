Ліверпуль претендує на Дембеле

Ліверпуль збирається запропонувати 85 мільйонів фунтів стерлінгів за нападника Барселони і збірної Франції Усмана Дембеле під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє Спортарена з посиланням на Goal.com.

Тренер мерсисайдців Юрген Клопп хоче підсилити атакувальний потенціал команди і керівництво Ліверпуля готове встановити трансферний рекорд клубу.

Раніше повідомлялося, що у Дембеле існують проблеми з дисципліною в його нинішньому клубі. Це може стати причиною розриву трудових відносин каталонців з французом малійського походження.

У поточному сезоні 21-річний Усман Дембеле провів за Барселону в усіх турнірах 15 ігор, забив 6 м'ячів.

Нагадаємо, Мессі просить Барселону повернути Неймара.

Джерело - Спортарена.