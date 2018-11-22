Молодий талант Ювентуса хоче перейти до Челсі

Молодий захисник Ювентуса, Даніеле Ругані хоче перебратися до Челсі.

Про це повідомляє chelseanews.ru, з посиланням на Calciomercato.

Італієць жалкує, що не перейшов до "пенсіонерів" цього літа. Ругані вже зараз міг бути частиною проекту Саррі в Лондоні, якби наполіг на своєму трансфері в Челсі. Тоді боси Ювентуса зуміли переконати Даніеле залишитися в Серії А.

Зараз Аллегрі не так часто довіряє молодому захиснику, вважаючи, що краще використовувати в важливих матчах більш досвідчених Бонуччі, Кьєлліні і Барцальї. Ругані незадоволений своїм становищем в Ювентусі і розраховує, що інтерес "синіх" до його кандидатури не згасне.

Нагадаємо, гравець Ювентуса здивував усіх новою зачіскою.

Також, голкіпер Ювентуса зізнався, як відбив пенальті Ігуаїна.

Джерело - chelseanews.ru.