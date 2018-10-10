Арбітри, які судили Ворсклу і Динамо в Лізі Європи арештовані за договірні матчі

У Бельгії заарештували двох арбітрів, які судили матчі Ворскли та Динамо в Лізі Європи.

Про це повідомляє ua-football.com.

У Бельгії через корупційний скандал заарештували двох арбітрів - Барта Вертентена і Себастьєн Дельфер'є. Суддям приписують участь в договірних матчах.

Варто зазначити, що обидва обслуговували матчі українських команд в єврокубках.

Зокрема, Вертентен відпрацював у гостьовому матчі Ворскли проти Арсенала, а також обслуговував домашній матч київського Динамо з Шкендербеу в попередньому сезоні.

Дельфер'є минулого тижня був головним арбітром в матчі киян з Яблонцем (2:2) і працював в скандально відомому поєдинку кваліфікації Ліги Європи між Зенітом і мінським Динамо.

Нагадаємо, УЄФА покарало Славію через Суркіса.

Джерело - ua-football.com.