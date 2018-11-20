Шевченко: Я дуже задоволений усіма дебютантами

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко підвів підсумки товариського матчу проти Туреччини.

Про це повідомляє Футбол 2.

"Молодь пройшла хрещення. Тому я дуже радий, особливо задоволений першим таймом, тому що він був просто чудовим. У другому таймі поле зіграло роль, тому що воно не такої хорошої якості, у нас було трохи більше помилок", - сказав Шевченко.

За словами тренера, він задоволений усіма дебютантами збірної України.

"В принципі, я дуже задоволений усіма дебютантами, командою. Ще раз кажу: хрещення вони пройшли. Справа в тому, що не результат головне, а якість гри. У нас було сьогодні вісім, або сім гравців U-21, які недавно тільки грали за молодіжну збірну", - підкреслив Шевченко.

Нагадаємо, у матчі проти Туреччини за збірну України дебютували Віталій Миколенко та Мар’ян Швед.

Товариський матч між збірними України та Туреччини завершився внічию 0:0.

Джерело - Футбол 2.